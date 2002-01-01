Юридические услуги гражданам и организациям от адвокатов. Добросовестное отношение к делу, солидный опыт и высокая квалификация адвокатов.

Адвокаты Адвокатской палаты города Москвы с опытом адвокатской деятельности от 15 лет, за плечами которых успешная практика, как по гражданским делам, так и по уголовным делам, помогут разобраться в юридических проблемах. С нашей адвокатской практикой можно ознакомиться здесь, в разделе полезные статьи можно ознакомиться со статьями по юридической теме, а в разделе юридические новости размещены свежие позиции ВС РФ.

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В настоящих реалиях обращение к адвокатам за юридическим советом является очень актуальным, т.к. своевременно оказанная юридическая помощь поможет избежать возможных неприятностей. А если уж возникает необходимость судебного разбирательства, то здесь без грамотной юридической поддержки не обойтись, тем более, если возбуждено уголовное дело и необходима защита в уголовном процессе. Адвокаты предоставляют свои услуги на основании соглашения, содержание которого охраняется адвокатской тайной, поэтому, все сведения, ставшие известны адвокату в рамках оказания юридической помощи, не подлежат разглашению в силу закона без согласия доверителя (клиента) адвоката.