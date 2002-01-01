Юридические услуги гражданам и организациям от адвокатов. Добросовестное отношение к делу, солидный опыт и высокая квалификация адвокатов.
Адвокаты Адвокатской палаты города Москвы с опытом адвокатской деятельности от 15 лет, за плечами которых успешная практика, как по гражданским делам, так и по уголовным делам, помогут разобраться в юридических проблемах. С нашей адвокатской практикой можно ознакомиться здесь, в разделе полезные статьи можно ознакомиться со статьями по юридической теме, а в разделе юридические новости размещены свежие позиции ВС РФ.
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В настоящих реалиях обращение к адвокатам за юридическим советом является очень актуальным, т.к. своевременно оказанная юридическая помощь поможет избежать возможных неприятностей. А если уж возникает необходимость судебного разбирательства, то здесь без грамотной юридической поддержки не обойтись, тем более, если возбуждено уголовное дело и необходима защита в уголовном процессе. Адвокаты предоставляют свои услуги на основании соглашения, содержание которого охраняется адвокатской тайной, поэтому, все сведения, ставшие известны адвокату в рамках оказания юридической помощи, не подлежат разглашению в силу закона без согласия доверителя (клиента) адвоката.
Авторское и патентное право
Авторские и смежные права, права на изобретение и полезную модель, право на фирменное наименование, товарный знак
Административная ответственность
Оспаривание постановления о привлечении к административной ответственности, сопровождение процедуры производства по делу о возложении наказания
Арбитраж правовое сопровождение
Представление интересов в арбитражном суде, правовое сопровождение хозяйственной деятельности, защита деловой репутации компании
Банковские споры
Споры, вытекающие при оказании банковских услуг, залоговые споры, кредитные споры, споры о взыскании страхового возмещения при отзыве лицензии
Банкротство
Сопровождение процедуры банкротства граждан и организаций, оспаривание сделок, споры о возложении субсидиарной ответственности
Валютное законодательство
Консультации по валютным вопросам, оспаривание действий и решений органов валютного контроля в суде, арбитражном суде
Военное право
Защита прав военнослужащих, жилищные права, воинский учет, увольнение с военной службы, взыскание компенсаций
Возмещение ущерба
Взыскание реальных убытков, упущенной выгоды, процентов, неустойки, неосновательного обогащения, компенсация морального вреда
Договорные споры
Взыскание по договору, расторжение, отказ от договора, признание договора недействительным, незаключенным
ДТП и ПДД
Взыскание ущерба при ДТП, споры о привлечении к ответственности за нарушение ПДД, защита по ст.264 УК РФ
Земельные споры
Споры по границам земельного участка, раздел (выдел) участка, изъятие, истребование, устранение препятствий в пользовании
Исполнительное производство
Оспаривание действий судебного пристава-исполнителя в суде, споры об обращении взыскания на имущество должника и т.д.
Корпоративное право
Споры между участниками компании, исключение участника из числа учредителей, выкуп доли, акций и т.п.
Медицинское право
Споры о качестве медицинских услуг, народная медицина, возмещение вреда здоровью, иные споры
Налоговые споры
Консультации, составление жалобы на решение налогового органа, представительство в налоговом органе и в суде
Наследственные дела
Оспаривание завещания, восстановление срока, установление факта принятия наследства, оспаривание действий нотариуса
Недвижимость и жилищные споры
Раздел, выдел доли в натуре, выкуп доли, раздел имущества, земельные споры, утрата (прекращение) права пользования квартирой
Пенсионные споры
Споры о назначении пенсии, учет трудового стажа, оспаривание в суде действий органов пенсионного фонда
Семейные споры
Расторжение брака, раздел супружеского имущества, определение порядка общения с ребенком и места жительства ребенка
Составление документов
Анализ и разработка договоров, досудебных претензий, исковых заявлений, апелляционных (кассационных) жалоб, иных документов
Споры с застройщиком
Неустойка за просрочку передачи новостройки, банкротство застройщика, иные споры
Строительные споры
Узаконивание перепланировки, признание права по давности владения, на самовольную постройку
Споры с ГК АСВ
Включение в реестр кредиторов, взыскание страхового возмещения, споры об оспаривании платежей при банкротстве банка
Страховые споры
Споры о взыскании страхового возмещения, взыскание в порядке суброгации, перестрахование, иные споры
Торговое мореплавание
Морская перевозка грузов, фрахтование судна, ответственность, исполнение договора морской перевозки, претензии
Трудовые споры
Оспаривание увольнения, восстановление на работе, взыскание утраченного заработка, задолженности по зарплате и т.д.
Уголовное право
Защита по уголовным делам различных категорий, участие адвоката на предварительном следствии и в суде, экстрадиция (выдача)
Ценные бумаги
Споры с брокером, взыскание депозита, рынок ценных бумаг, залог ценных бумаг, защита прав акционера
Наша миссия – содействие в разрешении юридических споров, возникающих у наших доверителей, в соответствии с законом и кодексом адвокатской этики. Профессиональные знания в области права и солидный опыт адвокатской деятельности работают для достижения наилучшего результата в каждом деле, которое нам поручается.
Успешная адвокатская практика, как по гражданским, так и по уголовным делам подтверждает нашу высокую квалификацию не на словах. Обращение к нам за юридической помощью будет означать, что будут предприняты все необходимые действия для защиты интересов наших доверителей. Мы будем бороться за Вас!
Высокая квалификация адвокатов
Образование адвокаты получили в МГЮА им.Кутафина, МГУ им.Ломоносова
Успешная адвокатская практика
Положительные результаты по делам наших доверителей
Положительные отзывы и репутация
Объективная оценка нашей работы – отзывы доверителей
Солидный опыт адвокатской деятельности
Адвокаты с опытом адвокатской деятельности от 15 лет
Разумная гонорарная политика наших адвокатов
Гибкая система оплаты. Предоставление рассрочки и отсрочки
Расположение – рядом с м. Марксистская
Офис расположен в 5 мин пешком от метро Марксистская
Разумная гонорарная политика
наших адвокатов
Гибкая система оплаты. Предоставление рассрочки и отсрочки
Расположение – рядом с м. Марксистская
Офис расположен в 5 мин пешком от метро Марксистская
Солидный опыт адвокатской деятельности
Адвокаты с опытом адвокатской деятельности от 15 лет
Положительные отзывы и репутация
Объективная оценка нашей работы – отзывы доверителей
Высокая квалификация адвокатов
Образование адвокаты получили в МГЮА им.Кутафина, МГУ им.Ломоносова
Успешная адвокатская практика
Положительные результаты по делам наших доверителей
- Адвокат по трудовым спорам
- Адвокат по банкротству
- Субсидиарная ответственность
- Адвокат по спорам с ГК АСВ
- Защита по уголовным делам
- Адвокат по страховым делам
- Адвокат по ДТП
- Адвокат по семейным спорам
- Раздел имущества супругов
- Адвокат по административным делам
- Авторское и патентное право
- Адвокат по наследственным делам
- Адвокат по жилищным спорам
- Адвокат по взысканию долгов
- Адвокат по арбитражным спорам
- Адвокат по налоговым спорам
- Адвокат по недвижимости
- Адвокат по спорам с банками
- Адвокат по экстрадиции
- Адвокат по договорным спорам